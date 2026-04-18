सिरमौर में बड़ा हादसा, लिफ्ट टूटने से 29 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत; मासूम बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

Sirmour News : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर लिफ्ट अचानक टूटने से एक 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के...

Sirmour News : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर लिफ्ट अचानक टूटने से एक 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के शंभूवाला स्थित निजी दवाई कंपनी सनवेट हेल्थ केयर की है। हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:00 बजे हुआ। मृतक की पहचान टीका राम पुत्र रूप सिंह, निवासी रुखड़ी, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कंपनी में लिफ्ट के जरिए सामान ऊपर की मंजिल पर भेजा जा रहा था। इसी दौरान अचानक लिफ्ट की लोहे की तार (रोप) टूट गई और लिफ्ट सीधे नीचे आ गिरी। लिफ्ट में मौजूद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद आनन-फानन में घायल युवक को नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

वहीं, घटना के बाद कंपनी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस अधीक्षक सिरमौर ने मामले की पुष्टि की है। फिलहाल, हादसे के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर लिफ्ट में तकनीकी खराबी और तार टूटना हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मृतक अपने पीछे एक छोटी मासूम बेटी और भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है। युवा सदस्य की अचानक मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया है।