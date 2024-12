Solan: नौणी विश्वविद्यालय ने मनाया 13वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने डिग्रियों और गोल्ड मैडल से नवाजे मेधावी

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्यातिथि रहे।

सोलन (ब्यूरो): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्यातिथि रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को 12 स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक छात्राओं को प्रदान किए गए। स्वर्ण पदक पाने वालों में कंचन भट्ट, पवन कुमार, मोनिका नेगी, सृष्टि, मोनिका शर्मा, सलिनी आर., विकास ठाकुर, स्पर्धा शर्मा, कशिश केसता, विश्वदीप शर्मा, माेनिका शर्मा और अंकित कुमार शामिल थे। इनमें से कंचन भट्ट कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। इसके अलावा विद्यार्थियों को बागवानी एवं वानिकी में 119 पीएचडी की उपाधियां भी प्रदान की गईं।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एमएससी और बीएससी के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कीं। दीक्षांत समारोह में कुल 816 उपाधियां प्रदान की गईं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि कृषि, बागवानी और वानिकी में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बेटियों का बढ़ता वर्चस्व बेहतर भारत के निर्माण के दृष्टिगत दूरगामी भूमिका निभाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माता औ प्रथम मुख्यमंत्री डाॅ. यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि किसानों और बागवानों की समस्याओं का समय पर समाधान करना उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने छात्रों से नशा माफिया की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने और हिमाचल को नशामुक्त राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी अपील की। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक खेती में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरंभ करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने युवाओं से केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्टार्टअप का उपयोग कर समाज को लाभान्वित करने की अपील की।

राज्यपाल ने भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग में देश के कृषि विश्वविद्यालयों में 18वां स्थान प्राप्त करने तथा विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने डिग्री धारकों से स्वरोजगार अपनाने तथा उद्यमिता का मार्ग अपनाकर रोजगार प्रदाता बनने की अपील की। उन्होंने गहन शोध को समय की मांग बताया तथा बदलते परिप्रेक्ष्य में कार्यों में गति और गुणवत्ता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया।

बागवानी मंत्री ने कहा कि हिमाचल कृषि-बागवानी प्रधान राज्य है, जिसने उच्च तकनीक से किसानों की आय बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। सरकार ने सेब उत्पादकों की देनदारियों के निपटान के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए हैं और सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपए प्रतिकिलो की बढ़ौतरी की है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया है। एचपी-शिवा परियोजना के तहत 28 विकास खंडों में 6000 हैक्टेयर क्षेत्र में बागवानी का विस्तार किया जाएगा, जिससे 15,000 बागवान परिवार लाभान्वित होंगे।

विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. राजेश्वर चंदेल ने विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा 10 करोड़ रुपये से अधिक की 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा लगभग 50 करोड़ की 159 परियोजनाएं वित्त पोषण के लिए विभिन्न संस्थाओं को भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 400 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डाॅ. संजीव चौहान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विधायक अजय सोलंकी, सचिव उद्यान सी. पॉलरासू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवनेश कुमार पंत, राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, निदेशक बागवानी विनय सिंह, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, विश्वविद्यालय सीनेट, प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक और उनके अभिभावक उपस्थित थे।

