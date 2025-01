Himachal: पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्राप्त 1296 आवेदन रद्द, जानें क्या है वजह

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आए 1296 आवेदन रद्द कर दिए हैं। इस दौरान पुरुष भर्ती के तहत आवेदन रद्द किए गए हैं।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आए 1296 आवेदन रद्द कर दिए हैं। इस दौरान पुरुष भर्ती के तहत आवेदन रद्द किए गए हैं।

बता दें कि पुरुष कांस्टेबल भर्ती के तहत 780 पद भरे जाने हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा नवम्बर, 2024 तक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उम्मीदवारों को 25 दिसम्बर, 2024 तक फीस जमा करवाने को कहा गया था। इस दौरान 1296 उम्मीदवारों ने आवेदन तो किया लेकिन फीस जमा नहीं करवाई, जिसके चलते आयोग ने आवेदन रद्द कर दिए हैं।

उधर, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए भी फीस जमा नहीं करवाने वाले 91 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। आयोग ने रद्द किए गए सभी आवेदनों की सूची वैबसाइट पर जारी कर दी है।

