ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन: बिना नंबर प्लेट दाैड़ रहे 10 वाहन जब्त, नो-पार्किंग वालों के भी कटे चालान

चम्बा (रणवीर): शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से चम्बा ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिना नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे 10 दोपहिया वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया।

सुरक्षा के लिहाज से बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई वाहन मालिकों को चेतावनी देकर छोड़ा और स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि उन्होंने जल्द ही अपने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगवाई, तो अगली बार उनके वाहन भी जब्त कर लिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बिना नंबर प्लेट वाले वाहन सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे वाहनों की पहचान करना कठिन होता है, जिसके चलते इनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किए जाने की आशंका बनी रहती है। साथ ही, किसी दुर्घटना की स्थिति में ऐसे वाहनों को ट्रैक करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

नो-पार्किंग और प्रैशर हॉर्न पर भी नजर

विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की और उनके चालान काटे। वहीं, स्थानीय नागरिकों हितेश, कर्ण, रविंद्र, बबलू और जितेंद्र ने शहर में बढ़ रहे शोर प्रदूषण पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन दिनों वाहनों में लगे तेज आवाज वाले प्रैशर हॉर्न से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। अक्सर युवा बाइकों में कंपनी फिटेड हॉर्न हटाकर प्रैशर हॉर्न लगवा लेते हैं और सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं। लोगों ने पुलिस से इस दिशा में भी सख्त कदम उठाने की मांग की है।

नियमों की अनदेखी करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई : एसपी

एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शहर को सुरक्षित व अनुशासित बनाने में पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ वाहन जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।