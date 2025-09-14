Bilaspur: गश्त कर रही पुलिस काे देख भागा पंजाब का युवक, अफीम डोडे के साथ किया गिरफ्तार

थाना कोट कहलूर पुलिस ने गश्त के दौरान एक पंजाब के एक युवक से 158 ग्राम अफीम डोडे बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार थाना कोट कहलूर पुलिस गत दिवस क्षेत्र में गश्त कर रही थी।

बिलासपुर (बंशीधर): थाना कोट कहलूर पुलिस ने गश्त के दौरान एक पंजाब के एक युवक से 158 ग्राम अफीम डोडे बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार थाना कोट कहलूर पुलिस गत दिवस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब पुलिस मजारी के पास पहुंची तो सामने से एक युवक पैदल आते हुए दिखाई दिया।

पुलिस वाहन को सामने देखकर संबंधित युवक ने अपनी जेब से कोई संदिग्ध वस्तु सड़क किनारे फैंकी और भागने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने उसे कुछ दूरी पर काबू किया और उसके द्वारा फैंकी गई वस्तु को बरामद किया। जब पुलिस ने संबंधित वस्तु का निरीक्षण किया तो पॉलीथिन के लिफाफे में यह अफीम डोडे बरामद किए। इलैक्ट्रॉनिक तराजू पर तोलने पर इनका वजन 158 ग्राम निकला।

पुलिस ने आरोपी काे हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान जसवंत सिंह (36) निवासी अगमपुर तहसील श्री आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ (पंजाब) के रूप में की गई है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना कोट कहलूर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।

