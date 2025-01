Hamirpur: पुलिस की नशे के खिलाफ‍ बड़ी कार्रवाई, डांगक्वाली में पंजाब का युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार

हमीरपुर जिले के एसपी भगत सिंह ठाकुर द्वारा चिट्टे और नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए गए 'वार अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान के तहत पुलिस को नशे के सौदागरों को पकड़ने में बेहद कामयाबी मिल रही है।

हमीरपुर (अजय चौहान): हमीरपुर जिले के एसपी भगत सिंह ठाकुर द्वारा चिट्टे और नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए गए 'वार अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान के तहत पुलिस को नशे के सौदागरों को पकड़ने में बेहद कामयाबी मिल रही है। ताजे मामले में सदर पुलिस ने शनिवार रात को जिला मुख्यालय और सदर थाना के नजदीकी डांगक्वाली क्षेत्र से फरीदकोट (पंजाब) निवासी एक युवक से 6.36 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पहचान रविंद्र कुमार (25) पुत्र लक्खा सिंह निवासी पिंडमोराल तहसील कोटकपूरा जिला फरीदकोट (पंजाब) के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविंद्र कुमार पिछले करीब 5 दिन से हमीरपुर के नजदीकी अणु क्षेत्र में रह रहा था। बताया जा रहा है कि अणु में रहकर वह चिट्टे को बेचने की फिराक में था। जानकारी के अनुसार शनिवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया कि उक्त युवक हमीरपुर के डांगक्वाली क्षेत्र में स्थानीय युवकों को चिट्टा बेचने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने सूचना मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक के पास मौके पर बरामद हुए चिट्टे के अलावा और भी खेप हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आरोपी युवक उस खेप को अपने किसी सहयोगी के पास रखकर या कहीं छुपाकर डांगक्वाली पहुंचा हो। युवक की इस तरह की हिस्ट्री और गतिविधियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही और बेहद गोपनीय तरीके से तहकीकात कर रही है। मामले की पुष्टि एडिशनल एसपी राजेश उपाध्याय ने की है। उन्होंने बताया कि युवक को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here