यैलो अलर्ट के बावजूद नहीं बरसे मेघ, 21 को रहेगा ऑरैंज अलर्ट, 24 जुलाई तक रहेगा मौसम खराब

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 09:45 PM

गुरुवार को भारी बारिश के जारी हुए यैलो अलर्ट के बावजूद प्रदेशभर में वर्षा न होने के कारण अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है।

शिमला (संतोष): गुरुवार को भारी बारिश के जारी हुए यैलो अलर्ट के बावजूद प्रदेशभर में वर्षा न होने के कारण अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। राजधानी शिमला में धुंध के साथ शाम के समय हल्की धूप भी खिली और प्रदेश में सामान्य से औसतन 1.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री रहा और यहां पर तापमान में 5.2 डिग्री की बढ़ौतरी हुई है, जबकि राजधानी शिमला में 26.2 डिग्री रहा तथा यहां 2.8 डिग्री तापमान बढ़ा है। इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों का तापमान 35 डिग्री पार हो गया है, जिसमें भुंतर, ऊना, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, बरठी, बजौरा शामिल हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, जबकि कांगड़ा जिला में बहुत भारी बारिश हुई है।

धर्मशाला में 14, धर्मशाला औस में 7, घमरूर में 5, ऊना रामपुर में 5, बैजनाथ में 4, भटियात में 4, ऊना में 3, आरएलबीबीएमबी में 2, पालमपुर में 2, कांगड़ा एयरो में 2, नगरोटा सूरियां में 1, गुलेर में 1 व कटौली में 1 सैंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार व शनिवार को भी मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, जबकि 21 जुलाई रविवार को कहीं-कहीं मेघगर्जन व वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 से 24 जुलाई तक भारी बारिश का यैलो अलर्ट रहेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here