Himachal: 2 जिलाें में बेटियों की हत्या पर एक्शन में महिला आयोग, दोषियों के खिलाफ मांगी सख्त कार्रवाई

शिमला (ब्यूराे): हिमाचल प्रदेश में 2 बेटियाें की हत्या के मामलों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटनाएं ऊना और कुल्लू जिलों में हाल ही में सामने आई हैं। इन घटनाओं पर राज्य महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है। आयोग ने दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मामलों की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा कि ऊना जिले में एक युवती की अधजली लाश मिलना और एक अन्य मामले में एक अधिकारी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगना, दोनों ही घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। उन्होंने बताया कि इन मामलों को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एसपी ऊना से बात की है। एसपी ने आयोग को आश्वस्त किया है कि दोनों मामलों की गंभीरता से छानबीन की जा रही है और जल्द ही तथ्यों को सामने लाया जाएगा।

इसी तरह, कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के सैंज में एक महिला का शव मिलने के मामले पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की है। विद्या नेगी ने कहा कि इस संबंध में एसपी कुल्लू से भी बात की गई है और उन्होंने भी मामले की त्वरित जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।