Budget 2026: हिमाचल में बनेंगे माउंटेन ट्रेल्स, देखें राज्य को बजट में क्या मिला?

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 पेश किया। वहीं, केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए घोषणा यह रही कि हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे। माउंटेन ट्रेल्स पहाड़ी या जंगलों में बनाए जाने वाले विशेष मार्ग होते हैं। ये रास्ते या पगडंडियां मुख्य रूप से ट्रैकिंग, पैदल यात्रा, माउंटेन बाइकिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं।



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 पेश करते हुए छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए जुर्माने की राशि पर करदाताओं पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वित्त मंत्री ने 31 जनवरी, 2026 तक किए गए निवेश पर अधिसूचित सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय के लिए तीन साल की छूट का भी प्रस्ताव दिया। सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी।



बता दें कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग ₹11,800 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया था। यह राशि मुख्य रूप से सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई थी। इस आवंटन का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारना था।