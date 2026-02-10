शादी का सीजन और वेलेंटाइन वीक, सोना सस्ता होगा या महंगा? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Feb, 2026 07:15 PM
Gold Price Prediction: वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिल रहे परस्पर विरोधी संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज 10 फरवरी 2026 को हलचल तेज है। शादी-ब्याह के सीजन और वेलेंटाइन वीक की मांग के चलते घरेलू बाजार में सोने की...
Gold Price Prediction: वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिल रहे परस्पर विरोधी संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज 10 फरवरी 2026 को हलचल तेज है। शादी-ब्याह के सीजन और वेलेंटाइन वीक की मांग के चलते घरेलू बाजार में सोने की चमक बरकरार है। हालांकि, निवेशक और ट्रेडर्स अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) के आगामी रुख को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज की चाल यह तय करेगी कि सोना अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई को फिर छुएगा या मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ेगा।
MCX अपडेट: डॉलर की मजबूती बनाम सोने की चाल
मंगलवार को शुरुआती सत्र में सोने का कारोबार एक सीमित दायरे (Range-bound) में देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स ($DXY$) में दिख रही मजबूती सोने की कीमतों पर दबाव बना रही है।
सपोर्ट लेवल: तकनीकी चार्ट्स इशारा कर रहे हैं कि सोना फिलहाल एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर टिका है।
फेड का रुख: यदि फेडरल रिजर्व की नीतियों में ब्याज दरों को लेकर नरमी के संकेत मिलते हैं, तो सोने में एक बड़ा 'ब्रेकआउट' (तेजी) संभव है। चांदी को मिल रहा औद्योगिक सेक्टर का सहारासोने के मुकाबले चांदी में स्थिरता बनी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से चांदी की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कीमतों को निचले स्तर पर सहारा मिला है। विशेषज्ञों ने चांदी में अधिक अस्थिरता (Volatility) को देखते हुए ट्रेडर्स को सख्त 'स्टॉपलॉस' के साथ काम करने की हिदायत दी है।
मार्केट स्ट्रेटेजी: क्या करें निवेशक और खरीदार?
कमोडिटी विशेषज्ञों ने आज के लिए 'Buy on Dips' (गिरावट आने पर खरीदारी) का फॉर्मूला सुझाया है:
इंट्रा-डे ट्रेडर्स: शाम को अमेरिकी बाजार खुलने के बाद हलचल बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है।
लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स: हर छोटी गिरावट को पोर्टफोलियो मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें।
डिजिटल निवेश: मेकिंग चार्ज से बचने के लिए युवा निवेशक गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड को प्राथमिकता दे रहे हैं। सर्राफा व्यापारियों का मानना है कि कीमतों में स्थिरता आने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है, जिसके चलते शादियों के गहनों की एडवांस बुकिंग में तेजी देखी जा रही है।