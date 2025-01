Shimla: ठियोग में पानी घोटाले पर विधायक कुलदीप राठौर की दोटूक, बोले-दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

जिला शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। इस कड़ी में मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने....

शिमला (राक्टा): जिला शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। इस कड़ी में मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने दोटूक कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि घोटाले में जिस-जिस की संलिप्तता पाई जाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। कुलदीप राठौर ने वीरवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मामले को लेकर जिला उपायुक्त व स्थानीय एसडीएम के साथ जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं।

दाल में कुछ न कुछ तो काला है

कुलदीप राठौर ने कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं और तथ्य सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। हालांकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। राठौर ने जांच दायरे में आए ठेकेदारों के लाइसैंस रद्द किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

क्या है मामला

ठियोग उपमंडल में पिछले वर्ष फरवरी से जून माह के दौरान सूखे के चलते पानी की आपूर्ति टैंकरों से करने का काम ठेके पर दिया गया। आरोप है कि कई जगह पानी की आपूर्ति ही नहीं हुई और भुगतान कर दिया। वर्ष 2024 में करीब 1.13 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने आरोप लगाया है कि पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकरों (वाहनों) के जो नंबर दिए गए, उनमें मोटरसाइकिल एवं कारों के नंबर शामिल हैं।

इन मामलों की भी चल रही जांच

विधायक राठौर ने कहा कि ठियोग छात्रावास और अस्पताल के निर्माण में भी कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं और दोनों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि छात्रावास को तो अनसेफ भी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here