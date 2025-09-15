Main Menu

VIDEO: आधी रात को सड़क पर दरका पहाड़, चम्बा-पठानकोट NH बंद... यात्री बेहाल

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Sep, 2025 10:16 AM

video mountain collapsed on the road at midnight chamba pathankot nh closed

चम्बा - पठानकोट NH पर पहाड़ टूटकर गिरने से आधी रात को राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। यह घटना चंबा के पास हुई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गईं, जिससे दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। कई वाहन सड़क पर फंस गए।

हिमाचल डेस्क। चम्बा - पठानकोट NH पर पहाड़ टूटकर गिरने से आधी रात को राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। यह घटना चंबा के पास हुई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गईं, जिससे दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। कई वाहन सड़क पर फंस गए।

यह घटना संभवतः बारिश के कारण हुई है, जिससे मिट्टी ढीली हो गई थी। सड़क बंद होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क से मलबा हटाने का काम सुबह से शुरू हो गया है। जेसीबी और अन्य मशीनें मौके पर पहुंच गई हैं। यह उम्मीद है कि यातायात फिर से शुरू हो जाएगा।

