Mandi: सुंदरनगर अस्पताल में नवजात बच्ची की मौत पर बवाल, परिजन बोले-स्टाफ की लापरवाही से गई जान

सिविल अस्पताल सुंदरनगर में 8 दिन की एक नवजात बच्ची की उपचार के दौरान मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ड्यूटी पर तैनात रात्रि स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

सुंदरनगर (सोढी): सिविल अस्पताल सुंदरनगर में 8 दिन की एक नवजात बच्ची की उपचार के दौरान मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ड्यूटी पर तैनात रात्रि स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि 11 अप्रैल को बच्ची को पीलिया के उपचार के लिए अस्पताल के फोटोथैरेपी वार्ड में भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि रात के समय वार्ड में तैनात स्टाफ ने बच्ची की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शिकायत में कहा है कि बच्ची ने दो बार ड्रिप हटाई, लेकिन उसे समय पर ठीक नहीं किया गया। इसके अलावा वार्ड का तापमान भी उचित नहीं था, जिस कारण बच्ची की स्थिति बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने सीएम हैल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत

परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन 1100 पर दर्ज करवाई है। परिजनों का साफ कहना है कि यदि स्टाफ ने समय पर देखभाल की होती तो बच्ची को बचाया जा सकता था।

क्या कहता है अस्पताल प्रशासन

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिविल अस्पताल सुंदरनगर के प्रभारी अधिकारी डॉ. चमन सिंह ठाकुर ने बताया कि बच्ची का इलाज पूरी सावधानी और उचित देखभाल के साथ किया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवित नहीं रह सकी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधन को अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहन जांच की जाएगी।

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