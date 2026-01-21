Una: श्री गुरु रविदास जोड़ मेला संतोषगढ़ में शामिल हुए एससी आयोग अध्यक्ष धीमान

हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि संत श्री गुरु रविदास जी किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी शिक्षाएं सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए हैं, जो आज के आधुनिक दौर में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं।

ऊना। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि संत श्री गुरु रविदास जी किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी शिक्षाएं सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए हैं, जो आज के आधुनिक दौर में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। उन्होंने श्री गुरु रविदास के विचारों को आत्मसात कर भेदभाव-मुक्त, समरसता एवं समानता पर आधारित समाज के निर्माण का आह्वान किया तथा आशा जताई कि श्री गुरु रविदास के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज सौहार्द एवं भाईचारे के साथ निरंतर आगे बढ़ेगा।

एससी आयोग अध्यक्ष बुधवार को संतोषगढ़ में आयोजित 20वें विशाल एवं ऐतिहासिक श्री गुरु रविदास जोड़ मेला में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जोड़ मेला में उपस्थित जनसमुदाय तथा मेला प्रबंधक समिति को भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जोड़ मेला केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि इसका इतिहास सामाजिक संघर्ष, चेतना और जागरूकता से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर निर्माण एवं समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले सभी व्यक्तियों का योगदान समाज के लिए प्रेरणादायी एवं सम्माननीय है।

कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि संत श्री गुरु रविदास ने अपने जीवन में समाज से भेदभाव मिटाने और लोगों को एकजुट करने का निरंतर प्रयास किया। उनके विचार समाज को जोड़ने, आपसी भाईचारे को मजबूत करने और समानता का संदेश देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं हमें मिल-जुलकर रहने तथा आदर्श, न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं।



बोले..अपने अधिकारों को जानें लोग, हितों की रक्षा को प्रतिबद्ध है एससी आयोग

एससी आयोग अध्यक्ष ने वर्तमान समय में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को शिक्षित, संगठित और सजग रहना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा उनके अधिकारों का किसी भी स्तर पर हनन न किया जाए।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है तथा प्राप्त शिकायतों/मामलों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे पूर्व एससी आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने जोड़ मेला प्रबंधक समिति द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा में भाग लिया तथा संत श्री गुरु रविदास मंदिर में माथा टेक कर जिला वासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

