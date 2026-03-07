Una: नाबालिगा से अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

पुलिस थाना अम्ब के तहत मैड़ी में आयोजित प्रसिद्ध होली मेले के दौरान 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित अश्लील हरकतें और मारपीट के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

अम्ब (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के तहत मैड़ी में आयोजित प्रसिद्ध होली मेले के दौरान 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित अश्लील हरकतें और मारपीट के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया।

गौरतलब है कि 2 मार्च को पुलिस थाना अम्ब में पंजाब के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि मैड़ी होली मेले के दौरान आरोपी ने उसकी अपनी मां की मौजूदगी में उसके साथ अश्लील हरकत की और उसके साथ मारपीट भी की।

बताया जा रहा है कि 27 फरवरी की रात को हुई इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता की मां सहित दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की और गत दिनों पंजाब के तरनतारन में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है।