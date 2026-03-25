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सिरमौर में दो बड़े हादसे: कहीं पलटा पेट्रोल टैंकर, तो कहीं बोलेरो के उड़े परखच्चे!

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Mar, 2026 04:45 PM

two major accidents in sirmour himachal

नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे (907A) दो बड़े हादसों का गवाह बना। किस्मत अच्छी रही कि एक भयंकर अग्निकांड टल गया, जब पेट्रोल की खेप लेकर जा रहा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। वहीं, कुछ ही दूरी पर एक बोलेरो के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीख-पुकार मच गई। पुलिस...

सिरमौर। नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे (907A) दो बड़े हादसों का गवाह बना। किस्मत अच्छी रही कि एक भयंकर अग्निकांड टल गया, जब पेट्रोल की खेप लेकर जा रहा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। वहीं, कुछ ही दूरी पर एक बोलेरो के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीख-पुकार मच गई। पुलिस अब इन दोनों मामलों की तहकीकात में जुट गई है।

सराहां से किन्नौर की ओर बढ़ रहा ईंधन से लबालब भरा एक टैंकर चरानी घाट के तीखे मोड़ पर हादसे का शिकार हो गया। मोड़ गहरा होने की वजह से ड्राइवर ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। हालांकि चालक ने आखिरी क्षणों तक स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारी-भरकम टैंकर हाईवे के किनारे ही पलट गया।

सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि अति ज्वलनशील ईंधन होने के बावजूद टैंकर ने आग नहीं पकड़ी, अन्यथा यह एक भीषण त्रासदी में तब्दील हो सकता था। इस हादसे में ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

 चरावग में बोलेरो पलटने से तीन घायल

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अभी प्रशासन पहले हादसे की गुत्थी सुलझा ही रहा था कि चरावग के पास एक बोलेरो जीप के अनियंत्रित होकर पलटने की खबर आई। इस गाड़ी में तीन लोग सवार थे।

एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दो अन्य व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए हैं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुँचाया।

पुलिसिया कार्रवाई और जांच

सराहां पुलिस ने दोनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच बोलेरो हादसे के पीछे तेज रफ्तार और चालक की अनदेखी को मुख्य कारण मान रही है। जिला पुलिस अधीक्षक, निश्चित सिंह नेगी ने इन दोनों सड़क दुर्घटनाओं की पुष्टि करते हुए बताया कि कानूनन उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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