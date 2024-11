Shimla: सेबों से लदा ट्रक बीच रास्ते से हुआ गायब, मालिक और ड्राइवरों पर मिलीभगत का आरोप

शिमला के कोटखाई तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सेब के 600 क्रेट्स लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर निकला ट्रक अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस मामले में ट्रक मालिक और ड्राइवरों पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं।

रोहड़ू (बशनाट): शिमला के कोटखाई तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सेब के 600 क्रेट्स लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर निकला ट्रक अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस मामले में ट्रक मालिक और ड्राइवरों पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। महादेव गुड्स कैरियर कंपनी के मालिक प्रकाश चंदेल पुत्र केवल राम निवासी गांव तारापुर, डाकघर देहा, तहसील ठियोग व जिला शिमला ने पुलिस थाना कोटखाई में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार 13 अक्तूबर को उनके ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक (एचआर 55एन-3076) बागी से रायपुर के लिए रवाना हुआ था। इसे 18 अक्तूबर तक रायपुर पहुंचना था लेकिन ट्रक और उसमें लदे सेब के 600 क्रेट्स बीच रास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए।

सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रक के ड्राइवर सुमित और दीपक के मोबाइल नंबर 17 अक्तूबर से ही बंद हैं। इतना ही नहीं, ट्रक मालिक बंटी त्यागी और उनके सहयोगी विपिन त्यागी भी ट्रक का कोई सुराग देने में असमर्थ हैं और वाहन के फास्ट ट्रैक डिटेल्स भी नहीं बता पा रहे हैं। प्रकाश चंदेल ने आरोप लगाया है कि ट्रक मालिक और ड्राइवरों ने मिलीभगत करके सेब के क्रेट्स समेत ट्रक गायब कर दिया है। उन्होंने काफी प्रयास किए लेकिन ट्रक, ड्राइवरों और सेब की कोई जानकारी नहीं मिली।

उधर, डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने कहा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 316(3), 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के सेब व्यापारियों में इस घटना से दहशत का माहौल है। सेब के इतने बड़े स्टॉक का इस तरह गायब होना कई सवाल खड़े करता है। अब पुलिस की जांच से ही स्पष्ट होगा कि यह ट्रक वाकई में गायब हुआ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है।

