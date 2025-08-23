सावधान! मंडी-मनाली NH पर सफर करना हुआ खतरनाक, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया

Main Menu

23 Aug, 2025

हिमाचल डेस्क। चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर यात्रा करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। पंडोह और औट के बीच स्थित जोगणी माता मंदिर के पास एक छोटी पुलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यह मार्ग अब और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिया की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और उसके पत्थर भी टूटकर गिर रहे हैं। इससे पुलिया का ऊपरी हिस्सा भी धंस गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

कैसे हुआ यह नुकसान?

दरअसल, कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण पहाड़ी से बहुत सारा मलबा और बड़े-बड़े पत्थर इस पुलिया पर आ गिरे थे। इसी वजह से पुलिया की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा। जोगणी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि पिछले पांच दिनों से पुलिया लगातार कमजोर हो रही है और इसमें दरारें बढ़ रही हैं। उन्होंने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) से जल्द से जल्द इसका स्थायी समाधान करने की अपील की है ताकि कोई अनहोनी न हो।

अस्थाई मरम्मत और यातायात की स्थिति

फिलहाल, लोक निर्माण विभाग ने पुलिया की अस्थाई मरम्मत कर दी है और इसे एक तरफा यातायात के लिए खुला रखा गया है। यह विभाग और प्रशासन की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर यह पुलिया पूरी तरह से टूट जाती है तो कुल्लू और मनाली को जोड़ने वाला यह एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में वाहनों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।

वैली ब्रिज लगाने की तैयारी

लोक निर्माण विभाग थलौट मंडल के अधिशाषी अभियंता ई. विनोद शर्मा ने बताया कि क्षतिग्रस्त पुलिया की जगह जल्द ही एक वैली ब्रिज (Valley Bridge) लगाया जाएगा। उन्होंने कुल्लू में स्थित विभाग के मैकेनिकल विंग को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जहां भी वैली ब्रिज उपलब्ध है, उसे तुरंत लाकर यहां लगाया जाएगा। इससे यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस संकट से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, फिलहाल यात्रियों को इस रास्ते पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। 

