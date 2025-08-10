Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मंडी में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पलटी..युवक की मौत

मंडी में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पलटी..युवक की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Aug, 2025 12:26 PM

tragic accident in mandi high speed car overturned young man died

शनिवार देर रात मंडी शहर के पड्डल में स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के...

मंडी (रजनीश): शनिवार देर रात मंडी शहर के पड्डल में स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के वक्त गुरुद्वारा के पास कई श्रद्धालु मौजूद थे, जो बाल-बाल बच गए।

मृतक की पहचान सैण मोहल्ले के सृजन सैनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सृजन देर रात किसी काम से पड्डल क्षेत्र में आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे एक तेज रफ्तार कार मंडी की ओर से आ रही थी। गुरुद्वारा के ठीक सामने चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क पर ही कई पलट गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।  पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!