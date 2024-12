Himachal: सैलानियों को 8 दिसम्बर तक लेह-लद्दाख जाने की अनुमति, फिर बंद होगी आवाजाही

सैलानियों को लाहौल के जिस्पा और कोकसर से आगे भेजने काे लेकर बुधवार को लाहौल-स्पीति प्रशासन ने लेह और कारगिल प्रशासन के साथ वर्चुअली बैठक की।

मनाली (सोनू): सैलानियों को लाहौल के जिस्पा और कोकसर से आगे भेजने काे लेकर बुधवार को लाहौल-स्पीति प्रशासन ने लेह और कारगिल प्रशासन के साथ वर्चुअली बैठक की। हिमपात और ठंड के चलते इन सड़कों पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो गया है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है।

एसपी लाहौल-स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि डीसी लाहौल-स्पीति राहुल कुमार शिमला से इस बैठक में वर्चुअली जुडे़ थे। इसके साथ बीआरओ 70 आरसीसी, 108 आरसीसी और 126 आरसीसी के तीनों ओआईसी जुडे़ थे। बैठक में मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए 8 दिसम्बर तक लेह-लद्दाख की ओर जाने की अनुमति प्रदान की गई। लेह-लद्दाख जाने वाले वाहनों को सुबह 9 से 1 बजे तक जिस्पा से आगे भेजा जाएगा। सैलानियों को केवल जिंगजिंगबार तक जाने की ही अनुमति होगी। 8 दिसम्बर के बाद जिस्पा से आगे आवाजाही पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। न यहां से कोई गाड़ी आगे जाएगी और न ही लेह की ओर से कोई गाड़ी आएगी।

बैठक में बीआरओ के अधिकारियों ने बताया है कि जिगंजिंगबार से आगे बारालाचा तक स्नो शीट बन गई है जोकि बहुत ज्यादा खतरनाक है और कभी भी गाड़ी स्लिप हो सकती है। वहां ब्लैक आइसिंग भी होती है। सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए कोकसर से आगे ग्रांफू और काजा की ओर आवाजाही बंद करने का निर्णय लिया गया है। मयंक चौधरी ने सैलानियों से आग्रह किया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।

