Himachal: गजब! सोलन में घर में पार्क गाड़ी का पंजाब में कट गया टोल

सोलन में घर में पार्क गाड़ी का रात को अढ़ाई बजे पंजाब के मौरा में टोल कटने का मामला सामने आया है। इस कारण गाड़ी मालिक भी हैरान है। उसने टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत भी की है।

सोलन (अमित): सोलन में घर में पार्क गाड़ी का रात को अढ़ाई बजे पंजाब के मौरा में टोल कटने का मामला सामने आया है। इस कारण गाड़ी मालिक भी हैरान है। उसने टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत भी की है। कुछ समय पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं।

जानकारी के अनुसार सोलन तहसील में तैनात पटवारी प्रतीक शर्मा की गाड़ी उनके घर देवठी में सुरक्षित रूप से पार्क थी। शुक्रवार सुबह जब उन्होंने अपना मोबाइल देखा तो उन्हें एक चौंकाने वाला मैसेज मिला। मैसेज में उनकी गाड़ी का टोल 155 रुपए कटने की जानकारी दी गई थी।

प्रतीक शर्मा ने बताया कि यह टोल मौरा पंजाब टोल प्लाजा में रात को करीब अढ़ाई बजे कटा था। यह देखकर वे हैरान रह गए क्योंकि उनकी गाड़ी पूरी रात घर में ही खड़ी थी। इस अजीब घटना से प्रतीक शर्मा सहित उनके परिवार वाले भी सकते में आ गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतीक शर्मा ने तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है।

कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई साइबर क्राइम हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने प्रतीक शर्मा की गाड़ी के नंबर का गलत इस्तेमाल किया हो। वहीं, कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है।

