Mandi: पोस्टमार्टम के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया शव

सराज के बगड़ा थाच में रविवार को ग्रामीणों ने 13 किलोमीटर पैदल चलकर शव कंधों पर उठाकर सीएचसी गाड़ागुशैनी पहुंचाया, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया गया।

थुनाग (ख्यालीराम): सराज के बगड़ा थाच में रविवार को ग्रामीणों ने 13 किलोमीटर पैदल चलकर शव कंधों पर उठाकर सीएचसी गाड़ागुशैनी पहुंचाया, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत घाट के गांव थनवाड़ी निवासी खोद राम (63) शुक्रवार को अपनी बहन के घर बगड़ा थाच गए थे कि रास्ते में उनका बर्फ पर पैर फिसल गया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। शनिवार को बर्फबारी के बावजूद राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन सड़कें अवरुद्ध होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सका। तीसरे दिन पंचायत प्रतिनिधियों, परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से सड़क बहाल करने की गुहार लगाई, लेकिन बर्फबारी इतनी अधिक हुई है कि गाड़ी आना मुश्किल था।

इसी के चलते ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पैदल ही ले जाने का निर्णय लिया। एस.डी.एम. थुनाग संजीत शर्मा ने कहा कि शव पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासन की ओर से हलका पटवारी के माध्यम से प्रभावित परिवार को 25,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। लोक निर्माण विभाग मंडल जंजैहली के अधिशासी अभियंता नितेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र में भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है और सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। बगड़ाथाच और छतरी से गाड़ागुशैनी सड़क पर मशीन भेजने की शिकायत आई थी, लेकिन अधिक बर्फबारी के कारण सड़कें बहाल नहीं हो सकी हैं।

विभाग ने हमारी एक नहीं सुनी : हेती देवी

उधर, उपप्रधान ग्राम पंचायत बगड़ाथाच रोहित ठाकुर और पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमार ने लोक निर्माण विभाग पर प्रभावितों की मजबूरी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मृतक की बहन हेती देवी ने कहा कि हमें शव पोस्टमार्टम के लिए 13 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं और विभाग ने हमारी नहीं सुनी।