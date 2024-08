Mandi: जोगिंद्रनगर में पीलिया के कहर से तीसरी मौ*त, 28 वर्षीय युवक की गई जान

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2024 11:44 AM

जोगिंद्रनगर (विनोद): मंडी जिला के अंतर्गत आते जोगिंद्रनगर में पीलिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जानलेवा बीमारी ने एक और व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया है। जोगिंद्रनगर में अब तक 3 लोगों की मौत पीलिया के चलते हो गई है जबकि दर्जनों लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में हैं। जोगिंद्रनगर अस्पताल में लगभग 150 लोग पीलिया के इलाज के लिए भर्ती हैं। वहीं कई लोग इस घातक बीमारी से बचने के लिए झाड़ फूंक और अन्य परंपरागत उपचारों का सहारा ले रहे हैं।

जोगिंद्रनगर में जिस तीसरे व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी पहचान 28 वर्षीय अरुण के रूप में की गई है। अरुण पीलिया से पीड़ित था, जिसके चलते उसे जोगिंद्रनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार न होने के चलते चिकित्सकों ने उसे कांगड़ा जिला स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रैफर किया था, यहां उसने अंतिम सांस ली। मृतक अरुण कुमार घर का एकलौता बेटा था और जोगिंद्रनगर शहर में व्यवसाय करता था। उसके पिता का निधन पहले ही हो चुका है।

यह चिंताजनक है कि जोगिंद्रनगर, जो जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा उपमंडल है, वहां पिछले 3-4 वर्षों से कोई भी मेडिसिन विशेषज्ञ नहीं है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जोगिंद्रनगर के लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि इस बीमारी के प्रकोप को रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके।

