Una: नशीली दवाइयों और नकदी बरामदगी मामले में वांछित तीसरा आरोपी गिरफ्तार, काेर्ट से मिला 3 दिन का रिमांड

अम्ब (अश्विनी): अम्ब में दिसम्बर माह के दौरान पकड़ी गईं नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयों तथा लाखों रुपए की नकदी बरामदगी के मामले में पुलिस ने वांछित चल रहे तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को किशनपुरा (बद्दी) जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर हिरासत में लिया। वीरवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितीश शारदा के रूप में हुई है, जिसका रक्कड़ कालोनी ऊना में मेडिकल स्टोर वर्तमान में सील है। नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयां रखने के आरोप में उसके खिलाफ ऊना सदर और सीआईडी थाना भराड़ी शिमला में पहले से मामले दर्ज हैं तथा वह इन मामलों में जेल में बंद चल रहा था।

गौरतलब है कि 19 दिसम्बर को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और ड्रग इंस्पैक्टर की संयुक्त टीम ने अम्ब स्थित एक मेडिकल स्टोर और उसके पीछे बने रिहायशी मकान में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर से कोई प्रतिबंधित दवा बरामद नहीं हुई, लेकिन आरोपी अंकुश पराशर के रिहायशी मकान से ट्रामाडोल (100 एमजी) की कुल 2330 गोलियां (233 ग्राम) बरामद की गई थीं। इसके अलावा घर से करीब 24.35 लाख रुपए नकद भी मिले थे, जिनके संबंध में आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ड्रग इंस्पैक्टर द्वारा बरामद दवाइयों को प्रतिबंधित नशीली दवाइयां घोषित किया गया।

पुलिस ने दवाइयों, नकदी और अन्य अहम साक्ष्यों को नियमानुसार सील कर कब्जे में लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में पुलिस ने एक मेडिकल रिप्रैजैंटेटिव (एमआर) को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि वह प्रतिबंधित नशीली दवाइयां एमआर से प्राप्त करता था। उसके बाद पुलिस ने एमआर जितेंद्र कुमार (28) को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीसरा आरोपी करीब 3 वर्षों से नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयों की इस चेन में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसके खातों में लाखों रुपए के लेन-देन हुए हैं। एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी से रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की जाएगी। मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन व सप्लाई चेन आदि की गहन जांच जारी है।