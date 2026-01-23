Una: घर में घुसे चोराें के साथ हाे गया बड़ा खेल, सास-बहू ने पड़ोसियों की मदद से सिखाया ऐसा सबक

पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत आने वाले गांव बणे दी हट्टी में चोरों ने वीरवार देर रात एक घर में सेंधमारी करने का प्रयास किया।

अम्ब (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत आने वाले गांव बणे दी हट्टी में चोरों ने वीरवार देर रात एक घर में सेंधमारी करने का प्रयास किया। हालांकि घर के सदस्यों की समय रहते नींद खुल जाने से बड़ी चोरी होने से बच गई। घटना के दौरान 2 चोर घर में घुसे थे, जिनमें से एक फरार होने में सफल रहा, जबकि दूसरे को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत शिवपुर के वार्ड नंबर-3 में देर रात करीब 1.30 बजे 2 चाेर एक घर में घुस गए। घर में सो रही सास-बहू को आहट सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को फोन कर सूचना दी। पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो दोनों संदिग्ध उन्हें धक्का देकर भागने लगे। इसी दौरान कुछ दूरी पर एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने आरोपी की धुनाई भी की।

घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत प्रधान ममता रानी ने पुलिस को अवगत करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। गौरतलब है कि गत वर्ष भी ग्राम पंचायत शिवपुर के अंतर्गत बणे दी हट्टी में चोरी की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि देर रात आबादी के समीप पुली पर कई संदिग्ध लोग बैठे रहते हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात के समय नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है।