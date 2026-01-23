Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: मोबाइल पर आए मैसेज ने उड़ाए हाेश, घर में खड़ी गाड़ी का आंध्र प्रदेश में कट गया टोल

Mandi: मोबाइल पर आए मैसेज ने उड़ाए हाेश, घर में खड़ी गाड़ी का आंध्र प्रदेश में कट गया टोल

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 07:03 PM

the toll tax was deducted in andhra pradesh for a car parked at home

आपकी टोयोटा अर्बन क्रूजर गाड़ी का आंध्र प्रदेश के करपाडु टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स कट गया है।

रिवालसर/मंडी: आपकी टोयोटा अर्बन क्रूजर गाड़ी का आंध्र प्रदेश के करपाडु टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स कट गया है। मोबाइल पर मिले इस संदेश से गाड़ी मालिक महिला के होश उड़ गए। मामला बल्ह थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत लुहाखर जिला मंडी का है। गाड़ी की मालिक नीता देवी ने 22 जनवरी को अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क की थी।

प्रातः साढे़ 11 बजे उन्हें मोबाइल पर गाड़ी पर लगे फास्टैग से 120 रुपए कटने का संदेश आया। उसके बाद लगातार 22 और 23 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर उनके फास्टैग से 4 बार कैश कटा और उनका शेष बैलेंस भी खत्म हो गया।

महिला के पति रविंदर ने बताया कि वह बीते 21 जनवरी को किसी कार्य से चंडीगढ़ गए थे तथा घर वापसी के दौरान उनके फास्टैग में 600 रुपए के करीब बैलेंस था। जब वह शिकायत को लेकर पुलिस चौकी रिवालसर गए तो उन्हें अपना पक्ष एनएचएआई में रखने के लिए कहा गया, जहां उनकी शिकायत तो दर्ज हुई है पर अभी तक इस बारे उनसे किसी अधिकारी ने कोई सम्पर्क नहीं किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!