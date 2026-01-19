Main Menu

Shimla: राज्य सरकार जल्द ही 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए टैंडर करेगी जारी : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 04:30 PM

the state government will soon issue tenders for the purchase of medicines worth

राज्य सरकार जल्द ही लगभग 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए टैंडर जारी करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियां भी इसमें भाग ले सकें।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार जल्द ही लगभग 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए टैंडर जारी करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियां भी इसमें भाग ले सकें। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दवाएं सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को विश्वस्तरीय दवाइयां मिल सकें।

उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार ड्रग्स एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्तायुक्त दवाइयां बहुत जरूरी हैं। लोगों को प्रदेश में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी निर्देश दिए कि जनौषधि और अन्य दवा दुकानों के लिए दवाइयां अधिकृत डीलरों की बजाय सीधे दवा कंपनियों से खरीदी जाएं। राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता का पैसा केवल जनहित के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए। बैठक में स्वास्थ्य सचिव प्रियंका बासु इंगटी, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल, विशेष सचिव स्वास्थ्य जितेंद्र संजटा, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डा. गोपाल बेरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 

