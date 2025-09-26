Main Menu

'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' का आगाज: हिमाचल में बदलेगी सेहत और रोज़गार की तस्वीर

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 09:39 AM

सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित कर रही है। डॉ. शांडिल सोलन विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र सायरी में बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारम्भ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. शांडिल ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों और कर्मचारियों की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। सरकार के यह प्रयास लोगों को बेहतर उपचार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्थाई विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 09 ज़िलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है ताकि रोगियों को उनके घर के समीप ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति स्वीकृत की गई है। इन्हें प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ निर्णायक जंग में अब प्रत्येक नागरिक की भूमिका अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए सभी को अहम भूमिका निभानी होगी तभी हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक ने इससे पूर्व मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा मल्टी स्पेशियलिटी स्वास्थ्य शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ 17 सितम्बर से 02 अक्तूबर, 2025 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें विशेषकर महिलाओं के लिए खंड स्तर पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन में 17 सितम्बर 2025 से अभी तक 1164 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 54461 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि आज के शिविर में 286 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

ग्राम पंचायत काहला की प्रधान रीता देवी, ग्राम पंचायत सायरी की प्रधान अंजू राठौर, ग्राम पंचायत ममलीग की पूर्व प्रधान सत्या देवी व कौशल्या देवी, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता संजीव ठाकुर, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट गोपाल शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी आई.सी.डी.एस. डॉ. पदम देव, ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी, खण्ड स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी सायरी डॉ. अजय सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

