शिमला के IGMC की प्राचार्य डॉ. सीता ठाकुर का कार्यकाल बढ़ा, सरकार ने दिया एक साल का सेवा विस्तार

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (IGAC)की प्राचार्य डॉ. सीता ठाकुर को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। यह विस्तार एक मार्च से 28 फरवरी, 2027 तक के लिए दिया गया है।

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (IGAC)की प्राचार्य डॉ. सीता ठाकुर को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। यह विस्तार एक मार्च से 28 फरवरी, 2027 तक के लिए दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सार्वजनिक हित में डॉ. ठाकुर को सेवा विस्तार देने की मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने कहा कि यह फैसला आईजीएमसी में चल रहे अकादमिक और विकास के कामों और आसान कामकाज तथा संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी नेतृत्व में निरंतरता की ज़रूरत को देखते हुए लिया गया है।

'मेडिकल कॉलेज के विकास कार्यों को मिलेगी निरंतरता'

अधिकारियों ने बताया कि डॉ. ठाकुर की सेवा ठीक-ठाक पायी गयी हैं और उनकी लगातार नेतृत्व राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहे अलग-अलग संस्थागत सुधारों और विकास के कामों की रफ़्तार बनाए रखने में मदद करेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि विस्तार को समय-समय पर वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। डॉ. ठाकुर सेवा विस्तार की अवधि समाप्त होने पर 28 फरवरी, 2027 को सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

