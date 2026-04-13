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हिमाचल सरकार ने की स्टेट लेवल अवॉर्ड्स-2026 के विजेताओं की घोषणा, 15 अप्रैल को किया जाएगा सम्मानित

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Apr, 2026 10:47 AM

the himachal government has announced the winners of the state level awards 2026

Shimla News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट लेवल अवॉर्ड्स-2026 के विजेताओं की घोषणा की है, जिनमें सिविल सेवा पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल हैं। सिविल सेवा पुरस्कार के तहत संगठन श्रेणी में मंडी जिला प्रशासन (उपायुक्त...

Shimla News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट लेवल अवॉर्ड्स-2026 के विजेताओं की घोषणा की है, जिनमें सिविल सेवा पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल हैं। सिविल सेवा पुरस्कार के तहत संगठन श्रेणी में मंडी जिला प्रशासन (उपायुक्त कार्यालय के अंतर्गत) और शिमला स्थित डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य और सुशासन पहलों के लिए चुना गया है।

व्यक्तिगत श्रेणी में मंडी जिले के बल्ह की उपमंडल दंडाधिकारी समृतिका नेगी को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रेरणा स्रोत सम्मान के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में शिमला की चारु शर्मा और किन्नौर जिले की कुमारी छोंजिन आंग्मो को चुना गया है। समूह श्रेणी में हिमाचल प्रदेश से संबंधित भारतीय महिला कबड्डी टीम की खिलाड़यिों को देश का नाम रोशन करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें ऋतु नेगी, साक्षी शर्मा, पुष्पा, भावना देवी और चंपा ठाकुर शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतिष्ठित हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए चार प्रमुख हस्तियों का चयन किया गया है। इनमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रेम लाल गौतम (बिलासपुर), डॉ. ओ. पी. शर्मा (हमीरपुर), डॉ. बृज शर्मा (एआईएमएसएस चामियाना, शिमला के प्राचार्य) और स्नेह लता (बिलासपुर) शामिल हैं। इन सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान और राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य लोक सेवा, सामाजिक कार्य, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को पहचान देना और लोगों को राज्य के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करना है। सभी पुरस्कार विजेताओं को 15 अप्रैल को किन्नौर जिले के रिकांग पियो में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। 

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