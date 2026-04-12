Haroli Utsav: उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने हरोली उत्सव में सजे बाजार, दुकानों व झूलों का किया अवलोकन

उपमुख्यमंत्री एवं हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को राज्य स्तरीय हरोली उत्सव–2026 के अंतर्गत सजे बाजार, विभिन्न दुकानों और झूलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों को साफ-सफाई, पेयजल,...

ऊना। उपमुख्यमंत्री एवं हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य स्तरीय हरोली उत्सव–2026 के अंतर्गत सजे बाजार, विभिन्न दुकानों और झूलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों को साफ-सफाई, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उपमुख्यमंत्री ने उत्सव परिसर में लगे विभिन्न उत्पादों, हस्तशिल्प वस्तुओं तथा फास्ट फूड स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए व्यापारियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हरोली उत्सव क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, साथ ही स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को व्यापक मंच प्रदान करता है।

उधर, उत्सव में सजा रंग-बिरंगा बाजार लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां पारंपरिक स्वाद और आधुनिक खान-पान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। हिमाचली सिड्डू की खुशबू के साथ राजस्थानी देसी व्यंजन, कचौरी, जलेबी और दाल-बाटी चूरमा लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं पंजाबी छोले, कुलचे, भटूरे और टिक्की के स्टॉल भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। मोजिटो सहित विविध पेय पदार्थों के स्टॉल युवाओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

खरीदारी के शौकीनों के लिए रेडीमेड कपड़ों, आकर्षक बर्तनों और पंजाबी जूते-चप्पलों के स्टॉल पर अच्छी-खासी भीड़ देखी जा रही है। बच्चों के लिए लगाए गए झूलों और किताबों के स्टॉल ने उत्सव में अलग ही रंग घोल दिया है, जहां नन्हे-मुन्ने पूरे उत्साह के साथ आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इंडो फार्म ट्रैक्टर सहित आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रदर्शन ने किसानों का ध्यान आकर्षित किया है। वहीं एल्युमीनियम मेटल से बने दरवाजे, खिड़कियां, दुकानों के शेल्फ और ऑफिस काउंटर तैयार करने वाली सामग्री के प्रदर्शनी काउंटर भी लगाए गए हैं, जो उत्सव को व्यापारिक और उपयोगी दृष्टि से भी विशेष बना रहे हैं।

इस दौरान एसडीएम हरोली विशाल शर्मा ने उपमुख्यमंत्री को मेले की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। सोमभद्रा तट पर हरोली मैदान रोड़ा में सजे इस उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय एवं बाहरी लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है।