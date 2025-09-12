Chamba: कंधे पर बाइक उठाकर 300 मीटर दलदल भरा रास्ता पार करके गया 'बाहुबली'

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Sep, 2025 07:31 PM
तीसा (सुभान दीन): विधानसभा क्षेत्र चुराह में हाल ही में हुई बारिश से प्रभावित जनजीवन अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाया है। अब भी सड़कें सबकी अग्नि परीक्षा ले रही हैं। सड़कों पर दलदल के कारण वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। वीडियाे में एक युवक ने हिम्मत और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और बाइक को कंधों पर उठाकर दलदल भरे क्षेत्र को पार किया।
बता दें कि चुराह के चम्बा-नकरोड़-चांजू मार्ग पर डोडनी के पास सड़क धंस रही है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने यहां मार्ग बहाली के लिए मशीनरी तैनात की हुई है, लेकिन बार-बार मार्ग धंसता जा रहा है, जिस कारण यहां दलदल बन रहा है। ऐसे में यहां वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं शुक्रवार को भी मार्ग पर भारी दलदल हो गया। इस कारण यहां वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं दर्जनों छोटे-बड़े वाहन चालक सड़क मार्ग खुलने के इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन मार्ग खुलने में देरी होने से एक व्यक्ति के सब्र का बांध टूट गया। जरूरी काम होने के कारण युवक ने बाइक को उठाकर दूसरी तरफ जाने की सोची।
सड़क में काफी दलदल था, जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उस युवक ने हार नहीं मानी और उसने अपनी बाइक को कंधों पर उठाया और बाहुबली की तरह दलदल भरे मार्ग के बीच से रास्ता बनाते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। इसकी वीडियो इंटरनैट मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। पंजाब केसरी ने जब पड़ताल की तो पता चला कि मरीद पुत्र नूरा नामक यह शख्स चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चरड़ा के मौरा गांव से संबंध रखता है।
मरीद रोजाना अपने कार्य को लेकर नकरोड़ व कल्हेल की तरफ जाता रहता है। शुक्रवार को भी वह किसी जरूरी कार्य के चलते इस मार्ग पर जा रहा था, लेकिन मार्ग बंद होने के कारण वह परेशानी में पड़ गया। वहीं जब उसने बाइक को उठाकर दूसरी ओर पहुंचाया तो सब उसकी ताकत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं वीडियो साेशल मीडिया पर डाला गया तो खूब वायरल भी हुआ, जिस पर लोग भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
कुछ लोग उन्हें रियल बाहुबली, तो कुछ लोग पहाड़ का हौसला और पहाड़ी बाहुबली का नाम दे रहे हैं। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि युवक द्वारा अपनी जान को जोखिम में डाला गया। सड़क मार्ग पर काफी दलदल था। इस दलदल में युवक फंस भी सकता था और कंधे पर बाइक होने से मुश्किलें बढ़ सकती थीं। बहरहाल युवक ने सुरक्षित 300 मीटर दलदल भरे रास्ते को पार किया और सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया।