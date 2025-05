Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 17 मई को, अभ्यर्थियों को जारी होंगे नए एडमिट कार्ड

Edited By Vijay, Updated: 14 May, 2025 04:10 PM

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का कॉमन एंट्रैंस टैस्ट अब 17 मई को एक ही दिन में होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की नई तिथि जारी की है व अब प्रदेश में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का कॉमन एंट्रैंस टैस्ट अब 17 मई को एक ही दिन में होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की नई तिथि जारी की है व अब प्रदेश में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंडीगढ़ में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र अब नालागढ़ में स्थापित करने का फैसला लिया है, जहां 376 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा बिलासपुर में 889, चम्बा में 200, गौतम कॉलेज हमीरपुर में 1900, तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में 620, कुल्लू में 180, मंडी में 1341, डीएवी कांगड़ा में 1000, नगरोटा बगवां में 653, पालमपुर में 778, आरकेएमवी शिमला में 634, सिरमौर में 107, सोलन में 223 व ऊना में 818 अभ्यर्थी सुबह के सत्र में परीक्षा देंगे। वहीं सायं के सत्र के लिए 4 स्थानों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें डीएवी कांगड़ा में 260, मंडी में 62, सोलन में 56 और तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर हमीरपुर में 397 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं 17 मई को सुबह के सत्र में बीटैक (डायरैक्ट एंट्री), बी. फार्मेसी (डायरैक्ट एंट्री), एमएससी भौतिक व पर्यावरण विज्ञान और सायं के सत्र में एमबीए, एमबीए पर्यटन, एमसीए, बीएससी (एचएम एंड सीटी) व बीएचएमसीटी की प्रवेश परीक्षा होगी।

रैगुलर परीक्षाएं स्थगित, जल्द जारी होंगी नई तिथियां

तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमल देव सिंह कंवर ने बताया कि परीक्षा केंद्र स्थापित करने की तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अब नए एडमिट कार्ड जारी किए हैं, जिसमें प्रवेश परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश भी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने कॉमन एंट्रैंस टैस्ट के चलते 17 मई को प्रस्तावित बीटैक, बी. फार्मेसी सहित अन्य विषयों के नियमित सैमेस्टर व रि-अपीयर परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं की नई तिथि जल्द जारी की जाएगी।

