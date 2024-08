Shimla: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में मेघालय पहुंचा शिक्षा विभाग का दल, जानिए क्या है वजह

Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2024 04:57 PM

शिमला (ब्यूरो): असम के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग का दल मेघालय पहुंचा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में इस दल ने मेघालय के शिलांग में मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मेघालय के शिक्षा मंत्री आर संगमा, आयुक्त एवं सचिव शिक्षा विजय कुमार मंत्री, शिक्षा सचिव एंब्रोज सी. मारक, निदेशक स्कूली शिक्षा स्वप्निल टेंबे सहित हिमाचल की ओर से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ. अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में हिमाचल और मेघालय की ओर से अपने-अपने राज्यों के शिक्षा क्षेत्र की बैस्ट प्रैक्टिस और अन्य कार्यों का ब्यौरा दिया गया। हिमाचल की ओर से समग्र शिक्षा राज्य निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश में शिक्षा के परिदृश्य और सरकार की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदमों पर एक प्रैजैंटेशन दी। हिमाचल के इस दल ने एशियाई विकास बैंक की मदद से मेघालय में तैयार स्कूलों का भी दौरा किया है।

मेघालय में एशियाई विकास बैंक की मदद से 100 मिलियन डॉलर का चल रहा प्रोग्राम

मेघालय में शिक्षा और कौशल सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक की मदद से 100 मिलियन डॉलर का एक प्रोग्राम चलाया गया है। इसके तहत मेघालय के 117 स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है। इन स्कू लों में लैब, लाइब्रेरी, स्वच्छ पानी, कम्प्यूटर सहित अन्य बेहतरीन सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हिमाचल में भी सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल स्थापित कर इनमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशने में मिलेगी मदद : रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा, शिक्षा मंत्री आरए संगमा सहित अन्य दल के साथ उनकी बैठक बेहद सफल रही है। इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में दोनों राज्यों द्वारा किए गए कार्यों पर व्यापक चर्चा हुई है। इस बैठक से दोनों राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी भारत राज्यों में से सबसे ज्यादा स्कूल और शिक्षक मेघालय में हैं। इस छोटे से राज्य में करीब 14 हजार स्कूल और करीब 55 हजार शिक्षक हैं।

