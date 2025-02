Himachal: शिमला की स्विमिंग चैंपियन रित्वी गुप्ता को उत्तराखंड में मिला सम्मान, कोच ने पहनाई नैशनल गेम्स की आईडी

हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव और उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नैशनल गेम्स 2025 में हिमाचल स्विमिंग टीम के वरिष्ठ कोच एवं टीम मैनेजर इशान अख्तर ने स्विमिंग चैंपियन रित्वी गुप्ता को सम्मानित किया है।

शिमला (अम्बादत्त): हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव और उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नैशनल गेम्स 2025 में हिमाचल स्विमिंग टीम के वरिष्ठ कोच एवं टीम मैनेजर इशान अख्तर ने स्विमिंग चैंपियन रित्वी गुप्ता को सम्मानित किया है। शिमला जिले की निवासी रित्वी 38वीं नैशनल गेम्स में हिमाचल स्विमिंग टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में पहुंचने पर इशान अख्तर ने रित्वी को नैशनल गेम्स की आईडी पहनाकर सम्मानित किया।

गौरतलब है कि रित्वी गुप्ता हिमाचल प्रदेश स्विमिंग टीम की एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और कई स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल हासिल कर चुकी हैं। शिमला के चौड़ा मैदान अम्बेदकर चौक निवासी रित्वी गुप्ता के पिता सचिन गुप्ता एवं माता प्रीति गुप्ता ने बताया कि नैशनल गेम्स में बेटी के चयन के लिए उन्हें बहुत खुशी है, जिसके लिए हम इशान अख्तर के आभारी हैं। भविष्य में इशान अख्तर के नेतृत्व में बेटी रित्वी गुप्ता को ओलिपिक स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

स्विमिंग राष्ट्रीय खिलाड़ी रित्वी गुप्ता ने बताया कि दादा एचएल गुप्ता और दादी कमला गुप्ता तथा नाना प्रकाश गुप्ता और नानी प्रोमिला गुप्ता ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे पढ़ाई और तैराकी का बहुत शौक है। पानी से मेरा विशेष लगाव है और जब भी में स्विमिंग पूल में होती हूं तो मुझे एक असीम स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। भविष्य में मेरा सपना एक सफल इंजीनियर बनने का है, जो नवाचार और तकनीक के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके।

