शिमला में यहां आधी रात को अर्द्धनग्न अवस्था में घूम रहे संदिग्ध, लोगों में दहशत

शिमला/धामी (अश्वनी): शिमला जिला के साथ लगती ग्राम पंचायत हलोग धामी में अज्ञात बदमाशों के रात में घूमने के कारण दहशत का माहौल बन गया है। धामी के मुख्य बाजार में लगे सीसीटीवी में आधी रात के समय 2 अज्ञात युवक अर्द्धनग्न अवस्था में बाजार के साथ लगते घर की बालकनी में घूमते हुए कैद हुए हैं। इसके बाद धामी के कुफरी गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार कुफरी के नरेश शर्मा को रात के समय अपने आंगन में कुछ लोगों के होने का अहसास हुआ तो जैसे ही वह दरवाजा खोलने गए तो दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया गया। इसके बाद लगभग 4 से 5 लोगों के भागने की आवाज आई। नरेश शर्मा ने जब तक पड़ोसियों को जगाकर दरवाजा खुलवाया तब तक अज्ञात व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग चुके थे।

कुख्यात गिरोह का सदस्य माने जा रहे संदिग्ध

सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्ध युवकों को एक कुख्यात गिरोह का सदस्य माना जा रहा है, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल बन गया है और जिन लोगों के घर अकेले में हैं उन लोगों के मन में डर समा गया है। इन घटनाओं के चलते ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने पुलिस चौकी धामी को सूचित करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है।

फेरी वालों से जोड़ रहे स्थानीय लोग

अधिकांश लोग इन बदमाशों को फेरी वालों से जोड़कर देख रहे हैं जिस कारण फेरी वालों के साथ हिंसक व्यवहार हो सकता है। पुलिस के हाथ अभी तक केवल मात्र सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ नहीं लग पाया है जिस कारण स्थानीय लोगों के अंदर डर बढ़ता जा रहा है। लोगों ने पुलिस व जिला प्रशासन से मांग की है कि इन अज्ञात बदमाशों को दहशत मचाने या कोई बड़ा अपराध करने से पहले पकड़ कर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कंबल बेचने वालों के साथ हो चुका है हिंसात्मक व्यवहार

धामी के शील गांव में मंगलवार के दिन जम्मू नम्बर गाड़ी को रोककर कंबल बेचने वाले व्यापारियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार की घटना भी सामने आई है। इन व्यापारियों ने पुलिस चौकी धामी में एंट्री करवाई हुई थी और ये काफी वर्षों से हिमाचल में कंबल बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं के चलते गरीब फेरी वालों का गांव में घूमना मुश्किल हो गया है।

