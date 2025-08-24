Mandi: कार में रखे बैग से मिली नशे की खेप, सोलन के 2 तस्कर गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2025 03:47 PM
सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर पुलिस ने पुंघ में नाके के दौरान कार सवार सोलन जिला निवासी 2 युवकों से 604 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने शनिवार रात पुंघ फोरलेन पर नाका लगाया और इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका। जब कार की तलाशी ली तो उसमें सीट के नीचे रखे बैग में से 604 ग्राम चरस बरामद की। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि कार सवार योगेश ठाकुर (24) पुत्र राकेश कुमार निवासी गांव व डाकघर डूमहर, तहसील अर्की व जिला सोलन और आर्यन (24) पुत्र राकेश निवासी गांव व डाकघर कुनिहार, तहसील अर्की व जिला सोलन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है।