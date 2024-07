Mandi News: आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलेगा ये पुरस्कार, 31 अगस्त तक करें आवेदन

Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2024 04:23 PM

मंडी (रीता): केंद्र सरकार ने राष्ट्र स्तर पर व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा आपदा प्रबंधन में किए उत्कृष्ट कार्यों जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार या पूर्व चेतावनी को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरूआत की है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डाॅ. मदन कुमार ने कहा कि पुरस्कार के लिए पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, कोई भी नागरिक या संस्था किसी भी नागरिक या संस्था को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकती है।

डाॅ. मदन कुमार कहा कि वर्ष 2025 के लिए सुभाष चंद बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नागरिक या संस्थान 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे नागरिकों और संस्थाओं से इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने का आग्रह किया कि इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों की घोषणा नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होगी।

