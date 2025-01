Himachal: नशीली दवाओं की तस्करी के नैटवर्क को बेनकाब करेगी STF, अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त

राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) गठित करने का निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक पद के अधिकारी करेंगे।

शिमला (राक्टा): राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) गठित करने का निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक पद के अधिकारी करेंगे। एसटीएफ को विशेष प्रशिक्षण और समर्पित कमांडो बल के साथ तैयार किया जाएगा, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रशिक्षण भी शामिल होगा। एसटीएफ के लिए कुछ कर्मी पुलिस विभाग से लिए जाएंगे और बाकी अन्य बलों से शामिल किए जाएंगे। एसटीएफ के मुख्य उद्देश्यों में नशीली दवाओं की तस्करी के नैटवर्क को बाधित करना, नष्ट करना, नशीली दवाओं के सरगनाओं और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना और तेजी से फोरैंसिक प्रोटोकॉल के माध्यम से खुफिया जानकारी एकित्रत करना शामिल है।

सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी करेगी टास्क फोर्स

टास्क फोर्स सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी करेगी और नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ीं अवैध संपत्तियों को जब्त भी करेगी, साथ ही नशा करने वालों का पुनर्वास भी सुनिश्चित करेगी तथा पुनर्वास केंद्रों की स्थापना को भी प्राथमिकता दी जाएगी। एसटीएफ स्वतंत्र रूप से एसटीएफ पुलिस स्टेशनों के माध्यम से या स्थानीय पुलिस और रेंज, जिला या उप खंड स्तर पर विशेष इकाइयों के सहयोग से मामलों को पंजीकृत करके जांच करेगी। इसी तरह नशा मुक्ति केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी भी स्पैशल टास्क फोर्स करेगी।

शिमला में होगा मुख्यालय

एसटीएफ पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में धर्मशाला, परवाणू और मंडी में कार्य करेगी, जिसका मुख्यालय शिमला होगा। यह टास्क फोर्स नियमित रूप से सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त स्कूलों और काॅलेजों में राज्यव्यापी जागरूकता अभियानों के साथ-साथ हिम वीर और हिम दोस्त जैसी पहल के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाया जाएगा।

विशेष अदालतें स्थापित करने की भी योजना

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने, फास्ट ट्रैक जांच और अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। इसको लेकर जल्द ही पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी।

सख्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता : सुक्खू

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है, जिसके विरुद्ध सख्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए विशेष कार्य बल गठित करने का निर्णय लेने के साथ ही कई कड़े प्रावधान लागू किए हैं। इसमें नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है।

