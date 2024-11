Himachal: अटल आदर्श विद्यालयों का संचालन निजी कंपनी को देने के फैसले पर सरकार की रोक

प्रदेश सरकार ने अटल आदर्श विद्यालयों के संचालन को निजी कंपनी को देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है। पहले इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा...

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार ने अटल आदर्श विद्यालयों के संचालन को निजी कंपनी को देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है। पहले इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा, उसके बाद सरकार इसमें आगे कोई फैसला लेगी। प्रदेश में 3 अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। 2 विद्यालय मंडी और एक विद्यालय ऊना जिले में बन रहा है।

बताया जा रहा है कि मंडी जिले के मढ़ी में बनने वाले इस विद्यालय का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके लिए पूर्व सरकार की ओर से भी बजट जारी किया गया था और वर्तमान सरकार ने भी इसमें बजट जारी किया है। इसके अलावा इसी जिले के गुडैहरी में भी अटल आदर्श विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका 20 प्रतिशत निर्माण कार्य हो गया है, जबकि ऊना जिला के गैहर में बन रहे विद्यालय का निर्माण कार्य अभी 10 से 15 प्रतिशत तक पूरा हुआ है। ऐसे में अब सरकार इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ही इनके संचालन का फैसला लेगी।

सूत्रों की मानें तो सरकार स्वयं भी इनका संचालन कर सकती है। हालांकि बीते मार्च-अप्रैल में सरकार ने कंपनियों से इसके संचालन को लेकर आवेदन मांगे थे। इस दौरान कई कंपनियों ने इसके लिए आवेदन भी किए। गौर हो कि यह अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग विद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और यहां छात्रावास सहित बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था भी रहेगी।

मानक क्लब को वर्ष में कम से कम 3 कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश

प्रदेश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने हिमाचल के विभिन्न सरकारी स्कूलों और कालेजों में मानक क्लब तैयार किए हैं। प्रत्येक मानक क्लब को एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 3 कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। इसके साथ ही एक्सपोजर विजिट, लेखन प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं और बीआईएस द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी आयोजित करनी होंगी। इन कार्यक्रमों का खर्च भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। ऐसे में सभी स्कूल प्रमुखों व काॅलेज प्रधानाचार्यों को मानक क्लबों की सूची के अनुसार आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है तथा छात्रों को उक्त कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

