Kangra: बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव : किशोरी लाल

राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। महोत्स्व के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक बैजनाथ किशोरी लाल ने की।

पपरोला: राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ का आयोजन 26 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। महोत्स्व के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक बैजनाथ किशोरी लाल ने की। विधायक ने कहा कि लोगों की सहमति और शिव मंदिर बैजनाथ के पास स्थान की कमी के कारण इस बार मेले का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ में करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ शिवरात्रि सभी का उत्सव है और जन भावनाओं तथा आस्था से जुड़ा पर्व है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव के महत्व को और बढ़ाने तथा अधिक आकर्षक बनाने के लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित बनाया जाएगा।

शटल बस के माध्यम से स्टेडियम तक पहुंचेंगे लोग

विधायक ने कहा कि शिव मंदिर से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक लोग आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए शटल बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने प्रशासन को मेले के दौरान कानून व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पूर्ण मेला इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही लगे और शिव मंदिर बैजनाथ के पास मनमाने तरीके से कोई दुकान न लगे।



शिव मंदिर बैजनाथ में 5 दिनों तक होगा हवन

विधायक ने कहा कि 5 दिनों तक शिव मंदिर बैजनाथ में हवन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को मंदिर परिसर में पूर्व की तरह, घास, फुलवारी इत्यादि लगाने के लिए पुरातत्व विभाग से पत्राचार करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान आयोजित होने वाली संस्कृत संध्याओं में अच्छे लोक कलाकारों को आमंत्रित किया जाए ताकि लोगों का भरपूर मनोरंजन हो सके।

सांस्कृतिक संध्याओं में रिपीट नहीं हाेंगे कलाकार

बैठक का संचालन एसडीएम बैजनाथ डीसी ठाकुर ने किया और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय एवं लोक कलाकारों को अधिक अवसर प्रदान किया जाए। इस बात को भी सुनिश्चित करने पर निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष बुलाए गए कलाकारों को रिपीट न किया जाए। मेले को आर्कषक एवं मनोरंजक बनाने के साथ-साथ सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल के अलावा बेबी शो, महिलाओं के लिए रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, मटका फोड़ इत्यादि खेलों का आयोजन किया जाएगा।

आयोजन स्थल पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे इत्यादि लगाने पर चर्चा की गई। बैजनाथ पपरोला बाजार में लाइट व्यवस्था से सुसज्जित करने के साथ सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालय में लाइट व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मेले के दौरान इंदिरा गांधी स्टेडियम में विभिन्न विभागों को विकासात्मक प्रदर्शनी लगाने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा, नगर पंचायत के अध्यक्ष आशा भाटिया, डीएसपी अनिल शर्मा के अतिरिक्त मेला समिति के सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

