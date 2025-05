Kangra: ज्वाली, कोटला और नगरोटा सूरियां में नहीं होगी बिजली-पानी की किल्लत, कृषि मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

Edited By Vijay, Updated: 13 May, 2025 06:57 PM

कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जल शक्ति विभाग व विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

नूरपुर (रघुनाथ): कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जल शक्ति विभाग व विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का उद्देश्य गर्मियों के मौसम में निर्बाध जल एवं बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा चालू वित्तीय वर्ष की विकास प्राथमिकताओं को तय करना था।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्वाली, नगरोटा सूरियां और कोटला क्षेत्रों में बिजली व पानी की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि गर्मियों में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए हुए जल व बिजली सेवाओं की नियमित निगरानी की जाए तथा शिकायतों का तुरंत समाधान हो। प्रो. चन्द्र कुमार ने अवैध रूप से जल आपूर्ति लाइनों से पानी खींचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए क्योंकि इससे आम जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है।

बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने हेतु नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और पावर लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। प्रो. कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं की कार्ययोजना तैयार करें और सभी निर्माण कार्य तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे करें। मंत्री ने अधिकारियों से फील्ड में सक्रिय रहने, कार्यों की निगरानी करने और आम जनता के साथ संवाद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनसेवा है और विभागों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं बिना बाधा के लोगों तक पहुंचे।

