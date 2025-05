Shimla: प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष की अटकलों पर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 06:19 PM

शिमला: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश संगठन की बागडोर किसे सौंपनी है, यह पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान का विशेषाधिकार है। यह बात उन्होंने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के पूर्ण होने और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने अब तक की अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उन्होंने कि वह संगठन के लिए न केवल बीते वर्षों में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करती रही हैं, बल्कि भविष्य में भी पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करती रहेंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और समर्पण से बनी है और अब समय है कि पार्टी उन्हें उचित सम्मान और मान्यता दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को इस समय एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की कांग्रेस सरकार से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पूरा करना ही संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प

प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने दिवंगत पति स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी न तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और न ही गुटबाजी को पनपने दिया। उन्होंने कहा कि आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहीं न कहीं उनके बताए मार्ग से भटक रहे हैं। हमें समय रहते चेतना होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हर तरह की राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के लोग आज भी 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के विकास कार्यों और जनसेवा को याद करते हैं। होलीलॉज आज भी उनके आदर्शों और सिद्धांतों के मार्ग पर चल रहा है और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है।

पद की नहीं, सेवा की लालसा

प्रतिभा सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी पद की लालसा नहीं रखतीं। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने मुझे सौंपी, उसे मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से निभाया है। आगे भी अगर कोई नई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे भी उसी तरह पूरा करूंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस हाईकमान जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का पुनर्गठन करेगा और मीडिया में चल रही अटकलों पर विराम लगेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट रहें और संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग करें।

