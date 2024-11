Himachal: प्रदेश को रसातल की तरफ ले जा रही है सुक्खू सरकार : बिंदल

सुक्खू सरकार प्रदेश को रसातल की तरफ ले जा रही है। यह बात सोमवार को सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कही।

सुंदरनगर (सोनी): सुक्खू सरकार प्रदेश को रसातल की तरफ ले जा रही है। यह बात सोमवार को सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कही। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा पिछले 22 महीनों में 25000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के बाद भी प्रदेश में विकास ठप्प है तथा वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की हालत खस्ता है। कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर निशाना साधते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि सीएम सुक्खू ने प्रदेश में 5 गारंटियां तो पूरी नहीं कीं मगर 5 हिडन गारंटियों को लागू कर दिया।

बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश में चल रहे करीब डेढ़ हजार संस्थानों, कालेज, स्कूलों, अस्पतालों व कार्यालयों इत्यादि को बंद करके अपनी पहली हिडन गारंटी पूरी की। इसी प्रकार नौकरी देने वाले संस्थान को बंद करके 1,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर डेढ़ लाख पदों को समाप्त किया तथा प्रदेश में एक भी नई नियुक्ति न करके सुक्खू सरकार ने अपनी दूसरी हिडन गारंटी पूरी की है।

प्रदेश में डीजल पर वैट लगाकर, अष्टाम डयूटी पर वृद्धि करके, सीमैंट के रेट बढ़ाकर, पीने के पानी पर टैक्स लगाकर तथा बिजली की सबसिडी खत्म करके सुक्खू सरकार ने अपनी तीसरी हिडन गारंटी पूरी की है। इसी तरह अपने चहेते मित्रों को लाभ के पद और सरकारी ठेके देकर चौथी हिडन गारंटी को पूरा किया तथा 25000 करोड़ रुपए का ऋण लेकर प्रदेश में विकास कार्य ठप्प करके व वित्तीय कुप्रबंधन फैला कर 5वीं हिडन गारंटी को पूरा किया है।

