Himachal: मंडी के अभिषेक आस्ट्रेलिया में चुने काऊंसलर, यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय

मंडी (ब्यूरो): शहर के लोअर समखेतर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी आस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर के केनिंगटन से काऊंसलर चुने गए हैं। वे यहां चुनाव जीतकर काऊंसलर बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अवस्थी ने अपने प्रतिद्वंदी गैविन हिक्स को शिकस्त देकर यह चुनाव जीता है। बता दें कि ग्रेटर बेंडिगो शहर आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य का एक महानगर है और यहां पर किसी भारतीय मूल का काऊंसलर चुना जाना अपने आप में बड़ी बात है।

अभिषेक वर्ष 2008 से आस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और 2008 में उन्हें लेट्रॉब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला और यहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी की। आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाला। मौजूदा समय में अभिषेक विक्टोरिया की राज्य सरकार के रिजनल फूड सिक्योरिटी में सीईओ का दायित्व भी संभाल रहे हैं। उन्हें वर्ष 2015 में आस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल चुकी है।

