Himachal: परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में 168 वाहनों पर लगाया 15.65 लाख का जुर्माना

हिमाचल की सड़कों पर वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए वाहन नहीं चला रहे हैं। वहीं बाहरी राज्यों से प्रदेश में राजस्व की चोरी करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट वोल्वों बसों का संचालन हो रहा रहा है...

शिमला (राजेश कौंडल): हिमाचल की सड़कों पर वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए वाहन नहीं चला रहे हैं। वहीं बाहरी राज्यों से प्रदेश में राजस्व की चोरी करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट वोल्वों बसों का संचालन हो रहा रहा है, ऐसे में परिवहन विभाग हैडक्वार्टर शिमला फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने प्रदेश के 4 जिलों शिमला, बिलासपुर, मंडी व कुल्लू में 4 दिनों में नियमों का उल्लंघन करने व राजस्व की चोरी करने पर 168 वाहनों के 15.65 लाख रुपए के चालान किए हैं। इस राशि में 12 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना कैश में वसूला है, जबकि 3.50 लाख रुपए जुर्माना अभी वसूलना बाकी है।

स्वारघाट, मंडी, कुल्लू मार्ग पर पकड़ीं 104 अवैध वोल्वो बसें

प्रदेश भर में सरकारी व प्राइवेट बसों में ओवरलोडिंग, वोल्वो बसों में राजस्व की चोरी सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन निदेशक के निर्देशानुसार शिमला परिवहन विभाग हैडक्वार्टर शिमला फ्लाइंग स्क्वायड टीम 4 दिवसीय निरीक्षण पर शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू जिला में भेजी गई। विभागीय टीम ने 4 दिनों के दौरान स्वारघाट, मंडी, कुल्लू सड़क मार्ग पर जगह-जगह नाके लगाए। इस दौरान टीम ने मंडी, कुल्लू व मनाली जा रही निजी वोल्वो बसों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में विभाग ने पाया कि अधिकतर निजी वोल्वो बसें बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश कर रही हैं और इन बसों के पास परमिट ही नहीं हैं और जिस परमिट पर ये बसें चल रही हैं व मान्य नहीं हैं, ऐसे में विभाग ने 104 निजी वोल्वो बसों के मौके पर चालान किए। विभागय टीम ने करीब 350 वाहनों के निरीक्षण किए और 168 वाहनों के चालान किए।

बसों व ट्रकों में जमकर हो रही ओवरलोडिंग

विभागीय टीम ने निरीक्षण के दौरान बसों व बड़े व छोटे वाहनों में ओवरलोडिंग करने वालों पर भी शिकंजा कसा। विभागीय टीम ने स्वारघाट, बरमाणा, घाघस व कुल्लू के रूटों पर पाया कि प्राइवेट बसों में यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर भरा जा रहा है और बसों में पांव तक रखने की जगह नहीं है। ऐसे में विभाग ने मौके पर बसों को खाली करवाया और चालान किए। यही नहीं निरीक्षण में सामने आया कि ट्रकों में ट्रक चालक क्षमता से अधिक माल ढुलाई कर रहे हैं जिससे कभी भी सड़क हादसा हो सकता है। ऐसे में टीम ने चालान कर निर्देश दिए कि क्षमता से अधिक माल ट्रकों में अपलोड न करें।

मानवीय भूल से हो रहे अधिक सड़क हादसे

विभागीय टीम ने चालान करने व जुर्माना वसूलने के साथ बसों, छोटे वाहन चालकों व ट्रक चालकों को साथ-साथ में सड़क हादसों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान टीम अधिकारियों ने चालकों को बताया कि प्रदेश में हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और हर दिन सड़क हादसों में मौतें हो रही है जिसमें सबसे अधिक सड़क हादसे मानवीय भूल से होते हैं ऐसे में सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर शिकंजा कसने और सड़क हादसों पर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विभाग ने प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया है, जिसमें विभाग की टीमें जगह-जगह निरिक्षण कर रही हैं, ऐसे में शिमला टीम ने भी प्रदेश भर में चालान किए और जागरूक भी किया है।

कहीं भी हो सकती है वाहनों की जांच, सतर्क रहें

विभागीय टीमों का यह निरीक्षण प्रदेश भर में आगामी दिनों तक जारी रहेगा और विभाग की टीम प्रदेश में किसी भी मोड़ पर वाहनों का निरीक्षण करेगी। वहीं विभागीय अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों की उल्लंघना पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी।

