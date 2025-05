Himachal: एसपीयू मंडी ने जारी किया प्रवेश परीक्षाओं का शैड्यूल, 15 मई से डाऊनलोड करें एडमिट कार्ड

Edited By Vijay, Updated: 13 May, 2025 07:20 PM

सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी द्वारा एसपीयूसीईटी की परीक्षा का शैड्यूल जारी कर दिया है। 18 मई को सुबह के सत्र में बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश भर में 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

मंडी (रजनीश): सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी द्वारा एसपीयूसीईटी की परीक्षा का शैड्यूल जारी कर दिया है। 18 मई को सुबह के सत्र में बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश भर में 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 1800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस परीक्षा के लिए एसपीयू ने राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, एमसीएम डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा, राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला, वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, जीएसएसएस (लड़के) मंडी, जीएसएसएस भंगरोटू मंडी, जीएसएसएस बगला मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। अन्य विषयों के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी परीक्षा केंद्र रहेगा। परीक्षा नियंत्रक डाॅ. सुनील वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के अनुरोध पर परीक्षा पोर्टल 13 मई को एक दिन और 11.59 बजे तक के लिए खोला गया है, ताकि विद्यार्थी परीक्षा फार्म भर सकें। इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और छात्र 15 मई से अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए छात्र 01905-235495 पर संपर्क कर सकते हैं।

इन तिथियों को होगी इन विषयों की प्रवेश परीक्षा

बीएड में प्रवेश के लिए परीक्षा 18 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। 28 मई को एमबीए, बीसीए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और एमसीए तथा बीबीए की परीक्षा दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक होगी। 29 मई को एमए अंग्रेजी 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और एमए हिंदी दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक, 30 मई को एमएससी कैमिस्ट्री, एमए राजनीतिक शास्त्र सुबह 11 बजे से दाेपहर 1 बजे तक, एमएससी फिजिक्स, एमए हिस्ट्री दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे आयोजित की जाएगी। 31 मई को एमएससी जूलाॅजी, एमएससी मैथेमैटिक्स सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और एमएससी बाॅटनी तथा एम काॅम के लिए प्रवेश परीक्षा दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक होगी।

