Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

Kullu: जब आनी में बहने लगी दूध की नदी

Edited By Vijay, Updated: 20 Aug, 2025 04:13 PM

society poured thousands of liters of milk into the drain

कुल्लू जिला के उपमंडल आनी की कराणा सोसायटी में हजारों लीटर दूध बर्बाद हो गया। जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति बाधित रहने के कारण सोसायटी का दूध स्टोर करने वाला कूलर नहीं चल पाया।

आनी (ब्यूरो): कुल्लू जिला के उपमंडल आनी की कराणा सोसायटी में हजारों लीटर दूध बर्बाद हो गया, जिसे बाद में खड्ड में बहाना पड़ा। जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति बाधित रहने के कारण सोसायटी का दूध स्टोर करने वाला कूलर नहीं चल पाया। सुबह स्थानीय किसानों से दूध खरीद कर सोसायटी में एकत्रित किया गया था, जिसे बाद में प्लांट तक भेजा गया, लेकिन बिजली न होने से कूलर नहीं चल सका और प्लांट में दूध पहुंचने पर फट चुका था। बताया जा रहा है कि खराब दूध वापस सोसायटी लाया गया और फिर उसे आनी खड्ड में बहा दिया गया। देखते ही देखते खड्ड का पानी सफेद झाग और दूध से चमचमा उठा। इस घटना से किसानों को बड़ा नुक्सान हुआ है।

ग्रामीणों ने इस तरह दूध बहाने पर नाराजगी जताई और कहा कि बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। किसानों का कहना है कि बार-बार बिजली बाधित होने से पशुपालकों को आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ता है। अगर समय पर बिजली बहाल न होती तो सोसायटी व प्लांट को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। स्थानीय लोगों ने इस घटना को प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही करार देते हुए गंभीर समस्या बताया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!