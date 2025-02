Himachal: 21 फरवरी को सरकार के खिलाफ धरना देंगे SMC अध्यापक, कक्षाओं का होगा बहिष्कार, जानें क्या है वजह

एसएमसी अध्यापकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। अध्यापक अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरना देने जा रहे हैं।

शिमला (प्रीति): एसएमसी अध्यापकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। अध्यापक अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरना देने जा रहे हैं। अध्यापकों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक यह धरना जारी रहेगा। यहां तक कि अध्यापक जेल भरो आंदोलन को भी तैयार हैं। प्रैस वार्ता में एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के एक साल बाद भी सरकार ने एलडीआर के माध्यम से अध्यापकों का नियमितीकरण नहीं किया, ऐसे में स्कूलों में कार्यरत 2401 एसएमसी अध्यापक सरकार से नाराज है।

बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं प्रभावित

अध्यापकों ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले यह आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। इससे बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। अध्यापक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अध्यापकों ने सरकार को चेताया है कि अगर 21 फरवरी से पहले सरकार एसएमसी अध्यापकों की एलडीआर के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा की तिथि घोषित करती है, तो यह आंदोलन रोका जा सकता है। सुनील का कहना है कि 7 मार्च, 2024 को कैबिनेट ने एलडीआर के माध्यम से एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण करने की मंजूरी दी थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने की थी बड़ी-बड़ी बातें

अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी बातें की थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद सरकार एसएमसी अध्यापकों के साथ अन्याय कर रही है। ऐसे में अध्यापकों ने आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अध्यापकों का कहना है कि कई बार इस मांग को लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन टाल मटोल की जा रही है, जिससे एसएमसी अध्यापक आहत हैं। ऐसे में अध्यापकों ने फैसला लिया है कि वे 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठेंगे और जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा। भले ही इसके लिए अध्यापकों को लाठी खानी पड़े या फिर जेल जाना पड़े।

