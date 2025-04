Shimla: गेयटी थिएटर में अम्बेदकर सम्मान कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी, भाजपा से जवाबतलब

Edited By Vijay, Updated: 23 Apr, 2025 11:43 AM

भाजपा की तरफ से गेयटी थिएटर में डाॅ. भीमराम अम्बेदकर सम्मान कार्यक्रम के दौरान हुई नारेबाजी को लेकर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग (गेयटी प्रबंधन) की तरफ से जवाब तलबी की गई है।

शिमला (ब्यूरो): भाजपा की तरफ से गेयटी थिएटर में डाॅ. भीमराम अम्बेदकर सम्मान कार्यक्रम के दौरान हुई नारेबाजी को लेकर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग (गेयटी प्रबंधन) की तरफ से जवाब तलबी की गई है। इसके लिए भाजपा के जिस नेता के नाम पर बुकिंग की गई है, उनको अपना पक्ष रखने के लिए बाकायदा बुधवार को बुलाए जाने की सूचना भेजी गई है। इस मामले को लेकर वीडियो फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर बुकिंग के लिए जमा सिक्योरिटी को जब्त करने के अलावा पैनल्टी के रूप में कुछ राशि को काटा जा सकता है या फिर कोई अन्य निर्णय सुनाया जा सकता है।

2 भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई बहसबाजी

यह मामला उस समय सामने आया जब कार्यक्रम के दौरान 2 भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस और धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान दोनों तरफ से एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए। यह मामला एक कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता की तरफ से पीछे धकेलने का था और जब इसका विरोध किया गया तो नौबत बहसबाजी तक पहुंच गई। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने दोनों को बिठाकर मामले शांत करवाया। उल्लेखनीय है कि पार्टी के स्तर पर पहले भी इस तरह की गुटबाजी देखने को पहले मिल चुकी है, जिससे कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में नाराजगी भी है।

